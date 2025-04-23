美副總統范斯要求俄烏達成協議 否則美國將撒手不管
2025/4/23 20:33（4/23 20:47 更新）
（中央社印度阿格拉23日綜合外電報導）美國副總統范斯今天警告說，俄羅斯與烏克蘭務必要達成和平協議，否則華府將停止促成俄烏停火的努力。
法新社報導，正在印度進行4天訪問的范斯（JD Vance）告訴媒體記者：「我方已對俄烏雙方提出1份非常明確的提案，現在該是輪到他們回覆是否接受、或是美國撒手不管的時候。」
美國為促使俄烏停戰而進行新一波努力，今天在英國首都倫敦也有1場由華府、基輔和歐洲國家代表召開的相關會議。
范斯表示：「我認為現在該是採取最後步驟之一的時機，甚至就是最後一步，也就是當事方站在廣泛角度上說，我們要停止殺戮、我們要讓疆界凍結在某種程度上接近今日的位置。」
范斯進一步說：「這無疑代表烏克蘭人和俄羅斯人都將得放棄一些他們現有領土。」
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美國總統川普（Donald Trump）在去年選戰期間承諾，他上任後將在24小時內讓俄烏達成協議。但他至今仍未能爭取到俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）讓步。
川普3月提議俄烏雙方無條件停火，基輔接受這個原則，但蒲亭拒絕。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1140423
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