俄烏談判15日土耳其登場 克宮公布名單未列蒲亭
2025/5/15 05:57（5/15 07:07 更新）
（中央社莫斯科14日綜合外電報導）克里姆林宮今晚公布明天將出席在土耳其大城伊斯坦堡與烏克蘭進行談判的人員名單，但俄羅斯總統蒲亭並未在名單上。
法新社報導，儘管基輔堅持蒲亭必須出席這場談判，一些烏克蘭的盟邦也呼籲他列席，如今看來蒲亭（Vladimir Putin）明天仍不會出現在伊斯坦堡。
蒲亭11日提議15日在伊斯坦堡與烏克蘭直接談判。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天則表示，他只會在蒲亭也出席的情況下才會赴會。
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美國總統川普（Donald Trump）今天稍早說，他不知道蒲亭是否會出席這場烏俄會談，他自己也還在考慮是否現身參與。
克里姆林宮今晚公布的名單包括4名談判人員和4名專家，談判人員當中有1位立場鷹派的俄羅斯前文化部長。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1140515
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