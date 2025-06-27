獲利大跌 Nike稱最艱難階段已過

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（中央社紐約26日綜合外電報導）運動用品供應商耐吉公司（Nike）今天公布季度獲利大幅下滑，但表示公司重整的最艱難階段已經過去，並透過在美國市場進行「精準」價格調漲，以抵銷關稅成本。

法新社報導，總部位於美國俄勒岡州的耐吉公司因商品供應過剩且不受消費者青睞，導致財政年度第4季淨利為2億1100萬美元，較去年同期大減86%。

營收則減少12%來到111億美元，其中以耐吉大中華區的跌幅最大。

耐吉先前已預告季度財報將表現不佳，主因公司正推動「即刻致勝」（Win Now）策略，目標要改革組織、促進創新，並改善與批發商之間的關係。

耐吉財務長佛蘭德（Matthew Friend）說：「第4季反映出我們的即刻致勝行動所帶來的最大財務衝擊，我們預期接下來的不利因素將會趨緩。」

佛蘭德估計，美國現行關稅措施對耐吉公司造成的總體成本影響約為10億美元。

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佛蘭德表示，耐吉目標是在2026財政年度結束前，將從中國進口至美國的鞋類占比，從目前的16%降至9%。

佛蘭德指出，耐吉也已開始在美國進行「精準的價格調漲」，預計自秋天起「分階段實施」；他並表示，公司正與零售通路和供應商合作，以儘量減少對消費者的影響。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1140627