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貨車載運機油翻覆 火舌蔓延國1三線車道

最新更新：2019/01/22 10:36
國道1號南下113公里頭份路段22日清晨發生火燒車意外，一輛載送機油的自小貨車失控翻覆起火，車上機油散落路面，也被引燃，火舌蔓延3線車道。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年1月22日
國道1號南下113公里頭份路段22日清晨發生火燒車意外，一輛載送機油的自小貨車失控翻覆起火，車上機油散落路面，也被引燃，火舌蔓延3線車道。（翻攝照片）中央社記者管瑞平傳真 108年1月22日

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）國道1號南下113公里頭份路段今天清晨發生火燒車意外，一輛載送機油的自小貨車失控翻覆起火燃燒，車上機油散落路面，也被引燃，火舌蔓延三線車道，交通一度中斷，幸無傷亡。

頭份消防分隊接獲國道火燒車意外，趕抵現場看到自小貨車已全面燃燒，火舌沿著散落在國道上的機油，從內側車道蔓延至外側車道，幾乎占據全線車道，只剩下路肩可以勉強通過。

國道員警見狀，為避免意外持續擴大，暫時封閉全線車道，消防隊員則是立即拉出水線灌救，在半個小時內就撲滅火勢，所幸自小貨車駕駛黃姓男子及時逃出車外，沒有受傷。

黃男指出，原本載送機油和電瓶，從台北要前往台中市，行經頭份路段時，突然感覺到自小貨車發生搖晃，隨即抓不住方向盤，撞上內側護欄翻覆，從車內爬出來後，就看到車輛起火，如今貨車和機油全都被燒毀，也是百般無奈。至於詳細事故原因，國道員警還要進一步調查。（編輯：管中維）1080122

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