蘇建和案28年後 死者家屬二審獲賠831萬

（中央社記者劉世怡台北26日電）蘇建和案3被告無罪定讞後，一審士林地院認定被告王文孝是唯一兇手，判決王母應賠死者吳銘漢夫婦家屬831萬元，蘇建和3人免賠，經上訴，二審高院今天駁回上訴，還可上訴。

王文孝、蘇建和、劉秉郎、莊林勳被控犯下民國80年汐止吳銘漢夫婦命案，隔年當時在軍中服役的王文孝遭軍法槍決。

蘇、劉、莊3人歷經纏訟多年，台灣高等法院更三審在民國101年判處3人無罪，因適用刑事妥速審判法規定，全案定讞，3人共獲刑事補償金新台幣1584萬餘元。

由於蘇建和3人涉刑責纏訟多年，民事求償案一度暫停審理，後來吳銘漢的母親過世，改由吳銘漢的兒子擔任告訴人。

蘇建和3人無罪定讞後，一審士林地院重啟審判，認定王文孝是唯一兇手，因他早已伏法，王父也過世，王母則未辦理拋棄繼承，判決王母應賠償吳銘漢家屬共831萬餘元，蘇建和3人免賠。

吳家人不服提起上訴，主張依據法醫研究所鑑定書，鑑定指出死者夫婦遭至少3種刀所殺，以及王文孝、蘇建和、劉秉郎、莊林勳的供述，蘇建和3人也應負賠償責任。

高院調查，本案扣案菜刀具有5個角3個切面，也有可能產生死者身上的各種傷勢，無法以扣案的凶刀認定犯案者除了王文孝外有其他人。

高院指出，刑事再審時曾委託博士李昌鈺進行鑑定，依鑑定結論死者共受79處刀傷，但並非砍殺79次，也許1刀多傷，現場發現3枚血指紋都是王文孝所有，無其他3名嫌犯指紋、掌紋及毛髮微物發現，本件極可能為王文孝一人所為。

高院表示，李昌鈺所具鑑識專業能力已獲國際肯定，這份鑑定報告依現存資料進行局部重建，本於其專業知識經驗及相關設備，以排除法附具相關理由提出本案極可能為王文孝所為的鑑定結論，堪可憑採，因此駁回上訴，仍判王文孝母親須賠償，蘇建和3人免賠，全案還可上訴。（編輯：李亨山）1080226