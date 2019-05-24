調查局破獲愷他命原料廠 成品可毒害650萬人次

（中央社記者邱俊欽桃園24日電）調查局桃園市調查處破獲一處愷他命製毒原料廠，起出大批各式原料。調查局指出，原料若製成毒品，足以製造2公噸以上愷他命成品，可供650萬人次吸食，影響國人健康甚鉅。

桃園市調查處今天在破案記者會中表示，調查局在107年底接獲情資指出，有毒梟在桃園市蘆竹區一棟農田的鐵皮屋內，利用新興製毒原料製造毒品。調查局獲報後，結合桃園、台中警方、財政部關務署台北關等單位，合作攔查製毒原料。

調查局日前見時機成熟，在桃園市蘆竹區富宏街一處鐵皮屋及連通的住所內查獲愷他命工廠，起出愷他命成品150多公斤、半成品1000公斤、製毒原料、酒精、乙酸乙酯數千公斤、安非他命成品10公斤及新台幣上百萬元不明資金。

調查局表示，涉案的張姓主嫌覬覦製毒品暴利，竟鋌而走險，將堆放農作機具的鐵皮廠房改建為製毒工廠，利用鐵皮屋位於田園間的獨立性，使得外界人、車難以進入，同時也飼養多隻獵犬看守，讓專案人員在多次接近採證時均鎩羽而歸。

調查局最後以附近宮廟為掩護，喬裝香客到附近蒐證任務，並伺機攻堅製毒廠，一舉逮捕張嫌。

專案小組人員表示，依照現場查扣的成品、半成品及原料估算，足以製造2公噸以上愷他命成品，供650萬人次吸食，影響國人健康甚鉅。全案也是近年來最大宗愷他命成品製毒工廠案。

調查局指出，全國檢調警等緝毒系統於3月起發動第3波安居緝毒專案，對於毒品進行追根溯源掃蕩行動，未來持續加強查緝毒品，斷絕毒品根源。（編輯：陳俊碩）1080524