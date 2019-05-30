赴泰國設機房詐騙中國民眾 警方帶回25人偵辦

吳姓男子招募成員到泰國設機房詐騙中國地區民眾，被泰國警方逮捕判刑，今年因泰皇登基宣布特赦遣返回台，吳男等25人被刑事局中部打擊犯罪中心帶回偵辦。（刑事局提供）中央社記者蘇木春傳真 108年5月30日

（中央社記者蘇木春台中30日電）吳姓男子招募成員到泰國設機房詐騙中國民眾，被泰國警方逮捕判刑，本月因泰皇登基特赦遣返回台，被刑事局中部打擊犯罪中心帶回偵辦，訊問後將吳男等25人依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局偵查第六大隊第五隊隊長賴英門今天受訪表示，37歲吳姓男子等25人，在民國106年間出境從事電信詐欺案，由刑事局鎖定動態，並通報刑事局駐泰國聯絡官掌握嫌犯行蹤。

25名詐欺嫌犯在106年7月19日遭泰國警方查緝落網，並在107年8月以違反泰國法律「反參與跨國組織犯罪法」等罪名判決確定，吳男等人在泰國服刑1年多後，因泰皇在今年登基宣布特赦，吳男等人本月提前出獄。

經刑事局駐泰聯絡官多方與泰方交涉後，28日由台灣警方押解吳男等25人自泰國遣返回台，並順利取得台灣司法偵審所需事證。

警方指出，因團員多為雲林縣人，案件經雲林地檢署檢察官指揮偵辦，查出由吳男擔任跨境詐騙集團發起人，招募24名台籍成員赴泰國設詐騙機房，並在當地吸收11名中國籍成員，集團主要假扮中國公安，詐騙中國地區被害人匯款，詳細被害人數與得手金額仍在調查中。

全案訊問後，警方依詐欺、違反組織犯罪防制條例等罪嫌，將吳男等25人移送雲林地檢署偵辦。（編輯：陳俊碩）1080530