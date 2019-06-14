快速路逆向對撞小黃 男判賠死者家屬658萬

（中央社記者黃旭昇新北14日電）林姓男子依導航指示行駛，誤入快速道路逆向道與計程車對撞，造成1死兩重傷。新北地院今天判決林男應賠償乘客吳妻醫療、看護、丈夫喪葬、精神慰撫金共658萬餘元，可上訴。

判決書指出，林男於民國106年1月深夜開車載女友自新北市板橋區，開上台65線快速道路，開往土城方向。

林男因不熟悉路況，剛開上匝道要往土城時，聽行車導航系統指示要往左轉，竟衝過分向防撞桿、槽化線，逆向闖入對向車道與一輛計程車對撞。

車禍因撞擊力強，兩輛車幾乎全毀，警消趕抵救出5人。計程車乘客吳男獲救時已無生命跡象，送醫急救仍不治。車禍造成吳男死亡、吳妻重傷、王姓計程車司機受傷。

吳妻的頸椎、脊椎多處骨折，對林男求償醫療、看護，丈夫喪葬費及精神慰撫金等共939萬餘元，吳男兩名子女各向林男求償精神慰撫金300萬元。吳妻及兒女一共求償新台幣1539萬元。

新北地院今天民事判決，林男應賠吳妻醫療費、精神慰撫金等458萬餘元，另賠償吳妻的2名子女各100萬元精神慰撫金，總計應賠658萬元；可上訴。（編輯：張銘坤）1080614