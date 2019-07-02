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首頁 / 社會

老翁搭遊輪赴沖繩 疑船上用餐不幸噎死

最新更新：2019/07/02 12:16
80多歲楊姓老翁參加盛世公主號郵輪沖繩4天旅遊行程，6月30日在船上用餐時不慎噎到，急救後仍不治。郵輪2日返抵基隆港，海巡隊員登船調查，報請檢方相驗。（翻攝照片）中央社記者沈如峰基隆傳真　108年7月2日
80多歲楊姓老翁參加盛世公主號郵輪沖繩4天旅遊行程，6月30日在船上用餐時不慎噎到，急救後仍不治。郵輪2日返抵基隆港，海巡隊員登船調查，報請檢方相驗。（翻攝照片）中央社記者沈如峰基隆傳真　108年7月2日

（中央社記者沈如峰基隆2日電）80多歲楊姓老翁參加盛世公主號遊輪沖繩4天旅遊行程，6月30日在船上用餐時不慎噎到，急救後仍不治。遊輪今天返抵基隆港，海巡隊員登船調查，報請檢方相驗；遊輪公司深表遺憾。

海巡署艦隊分署基隆海巡隊昨天下午獲報，盛世公主遊輪在6月30日晚間泊靠日本沖繩時，1名台灣籍80多歲楊姓老翁在船上晚餐時不慎噎到，導致呼吸不順，經船醫急救無效後死亡。

據了解，楊姓老翁與妻子及2名女兒參加盛世公主遊輪4天3夜旅遊行程，在第2天行程，也就是30日用晚餐時，家屬發覺楊姓老翁疑似噎到，緊急連絡船上醫護人員，但經急救後還是宣告不治。

基隆海巡隊表示，盛世公主遊輪今天清晨6時35分泊靠基隆港東2碼頭後，立即派員登船調查，並報請檢察官相驗。

針對盛世公主號這起意外事件，公主遊輪公司深表遺憾並發布聲明指出，楊姓老翁因食物噎到發生缺氧狀況，船上第一時間動用所有醫療資源緊急救治，卻仍發生憾事，楊姓乘客當天晚間9時17分不幸離世，公司後續將全力配合基隆海巡隊及基隆港務警察總隊調查，並提供家屬必要協助。（編輯：卞金峰）1080702

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