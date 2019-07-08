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台東太麻里賞花被丟包 原來是小黃迷路又卡溝

最新更新：2019/07/08 13:46
兩名女子日前包計程車至台東太麻里金針山賞花，傍晚欲下山時計程車卻失聯，於是報警求助，警方前往了解，發現計程車因車輪掉進水溝動彈不得，才化解一場虛驚。（台東縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月8日
兩名女子日前包計程車至台東太麻里金針山賞花，傍晚欲下山時計程車卻失聯，於是報警求助，警方前往了解，發現計程車因車輪掉進水溝動彈不得，才化解一場虛驚。（台東縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　108年7月8日

（中央社記者李先鳳台東縣8日電）兩名女子包計程車日前至台東太麻里金針山賞花，當天傍晚欲下山時計程車卻失聯，於是報警說被丟包；警方前往了解，半路上遇到卡進水溝動彈不得的計程車，才化解一場虛驚。

台東縣警察局大武警分局今天表示，太麻里分駐所日前晚間6時許接獲民眾110報案，指在太麻里金針山被計程車司機丟包，受困金針山區。

報案人歐姓女子等兩人當天上午自宜蘭搭乘火車到台東車站後，轉搭計程車至太麻里金針山賞花遊覽，不料傍晚準備下山時，承包的計程車卻失約，未準時到指定的地點金針山接送她們下山返程。歐女撥打司機的電話，始終是語音信箱無法聯繫，只好報警求助。

警員張明盛、楊朝凱獲報後，隨即騎乘警用機車在金針山區中一路鳴警笛巡視，行經一條產業道路約4公里處，發現一輛計程車因車輪掉進水溝動彈不得。警方請附近的住戶協助，合力將車輛抬上車道，順利救援脫困。

陳姓計程車駕駛說，他開著車在金針山迷路，後來又卡溝受困近一小時，因地處山區，手機又沒有訊號，眼看天色昏暗，正苦於求助無門時，聽到警方的警報器聲音，趕緊向警方求援。最後兩名女子搭上計程車下山。（編輯：陳俊碩）1080708

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