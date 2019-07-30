執勤前酒測值超標遭華航解僱 前機師興訟敗訴

（中央社記者劉世怡台北30日電）中華航空前機師傅嘉凡因執勤前酒測值超標，遭華航解僱，他興訟主張華航以他機師工會代理理事長身分借題發揮，酒測器有誤差，因此解僱不合法。北院認定解僱合法，判傅敗訴。

判決指出，傅嘉凡提告主張，他為正機師，在民國106年7月11日清晨到高雄小港機場報到，將執飛高雄至上海的勤務，他接受呼氣酒精測試，酒測值為0.11毫克，超標0.1毫克，他後來主動要求到醫院抽血檢測，結果並未檢測出有酒精，但華航仍以他違反「飛航組員獎懲規定」為由解僱，認為華航解僱不合法。

傅嘉凡指出，呼氣酒測器存在誤差已久，導致同仁權益受損時有所聞，他從103年起參與機師工會的華創，為工會發起人及籌備委員，一直以來，關心成員的權益，106年6月29日至107年5月4日擔任機師工會代理理事長，華航意圖濫用他的這項身分借題發揮，企圖影響社會對機師工會的觀感，不顧他血檢報告結果，仍將他解僱。

華航主張，為了維護飛安及旅客人身安全等原因解雇，與他擔任工會職務無關，且他被公告為代理理事長，這些訊息為工會的封閉式網站中，華航無從得知；他的血檢報告結果是小於10mg/dL毫克，並非0，僅能代表他的血液酒精濃度換算為吹氣酒測值低於0.05毫克。

華航表示，傅嘉凡也承認執勤前一天有在小吃店和副機師聚餐喝啤酒，喝了2至3瓶啤酒，有錄影照片為證，他確實在執勤前11-13小時有喝酒，這項解僱裁決符合規定。

台北地方法院審理後，認為傅嘉凡主張無理由，華航解僱有理，昨天判傅嘉凡敗訴，今天公布判決書，全案還可上訴。（編輯：張銘坤）1080730