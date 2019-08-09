港辦接獲抗議包裹 警方鎖定對象偵辦

（中央社記者林長順台北9日電）香港經濟貿易文化辦事處日前接獲抗議包裹，隨後報警處理。警方已鎖定特定對象偵辦。靜宜大學學生林致宇在臉書上坦承包裹是他所寄，合理表達政治性訴求。

台北市信義警分局今天指出，香港經濟貿易文化辦事處日前接獲1箱可疑包裹，隨即派員到信義分局報案。信義分局偵查隊依程序調查偵處中。

信義分局指出，警方已將香港經濟貿易文化辦事處接獲的包裹內相關證物及信件，完成證物採集、保管程序，並已循線掌握特定對象，調查結束後將依恐嚇罪嫌移送台北地檢署。

信義分局表示，除針對案件積極調查外，將增派員警加強香港經濟貿易文化辦事處駐地周邊及工作人員的安全維護事宜，並呼籲民眾應理性表達個人思想言論及對政治事件的觀點與立場。

另外，靜宜大學學生林致宇在臉書上表示，他日前基於表達對香港反送中事件的不滿，向駐台港辦寄出包裹，內含一件道具血衣、冥紙及郵件，合理表達政治性訴求。

林致宇指出，他7日傍晚接獲警方來電，告知港辦已提告，要求他到案說明，他會坦然面對及配合一切正當法律程序的調查。

他表示，駐台港辦對反送中事件態度上不正視訴求，以「低調報警」方式，意圖為政治責任「滅火」，且對於不同意見者，以司法途徑打壓異己，他深表遺憾。（編輯：張銘坤）1080809