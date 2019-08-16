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改槍工廠藏新北市山區 警搜出大型專業機械

最新更新：2019/08/16 14:51

（中央社記者劉建邦台北16日電）郭姓男子等3人在新北市山區設改槍工廠，刑事局前往逮人，搜出油壓機等大型專業機械及改造槍、子彈。郭男等人遭逮後否認涉案，警方初步研判槍械應是提供給幫派，警訊後送辦。

刑事局今天召開破案記者會，偵二大隊副大隊長何明賢指出，日前偵辦案件時，發現有改造槍械集團藏匿在新北市山區，派員布線埋伏，發現沒前科、且有車床及車工等專業技術背景的25歲郭男等3人涉嫌。

刑事局表示，郭男等人刻意把改槍工廠設在新北市山區，周邊杳無人煙，經多月埋伏，日前派員攻堅，過程中，嫌犯疑因受到驚嚇跌倒受傷，員警在工廠內搜出車床、油壓機等大型專業機械器具及1把仿製衝鋒槍、1把短槍、82顆子彈、槍管設計圖等證物。

警方初估，若長槍在市面流通，預估價格為新台幣5萬元、短槍3萬元、子彈一顆為300元。

刑事局查出，郭男等人沒有幫派背景，查緝過程未搜到毒品，且從工廠內的大型專業機械器具研判，郭男等人從事改槍應有一段時間，而槍械來源初步掌握應是透過玩具槍進行改造，且郭男還提供售後服務，若槍械有問題，可換取另一把改造槍。

郭男等人遭逮後否認涉案，並提及警方搜出槍械等證物，都是對方持有。刑事局訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把人移送新北地檢署偵辦。

刑事局表示，若發現住家周邊有不尋常爆炸聲等異狀，可勇於報警檢舉，且玩具槍改造容易，呼籲相關單位應盡快修法管制，從源頭遏止改造槍械氾濫，也會持續強力查緝黑槍。（編輯：張銘坤）1080816

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