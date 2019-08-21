陸船頻越界遭查扣 賴峰偉：不排除拆解做魚礁

（中央社澎湖縣21日電）大陸海洋伏季休漁期解禁，澎湖海域漁場出現陸船越界撈捕，澎湖海巡隊先後查扣4艘，澎湖縣長賴峰偉慰勉海巡時宣示，同年被查扣2次以上的漁船沒入，不排除拆解、燒毀或做人工魚礁。

澎湖海巡隊在8月份大陸伏漁季結束後，短短這幾天內，先後在澎湖南、北等海域查扣有漁船「閩惠漁02055號」、「閩丰漁00658」、「閩晉漁5123」及油料補給船「閩漳漁60506號」等4艘越界漁船和油補船，共留置有大陸漁工33人。

賴峰偉今天在警察局長楊鴻正、農漁局長陳晶卉等人前往海巡隊查看查扣的大陸漁船，並頒贈獎勵金，感謝海巡配合縣府海洋保育政策，落實保衛海疆、驅逐越界漁船，捍衛海洋命脈。

賴峰偉表示，很多漁民反映大陸漁船越界捕魚及陸船至七美南淺漁場抽砂等問題，嚴重破壞海洋生態，也危及漁民生計，協請海巡務必嚴格執法，並依規定，未來同年內被扣留2次以上的漁船沒入，隨後不排除將船拆解、燒毀或做人工魚礁，並告知大陸漁民不要再犯。

賴峰偉指出，今年6月在廈門參加海峽兩岸論壇時，提出召開澎閩漁業會議及約束轄境漁船等要求，一旦有閩籍漁船進入澎湖限制海域捕魚，隨即由澎湖提供船籍資料，福建將專案處理。（編輯：李亨山）1080821