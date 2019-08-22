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被控棄土案二審23日宣判 徐耀昌盼公正判決

最新更新：2019/08/22 18:36
苗栗縣長徐耀昌被控擔任頭份鎮長時，放水核發棄土證明，涉嫌圖利業者，一審遭判刑9年，經上訴二審23日將宣判，徐耀昌22日表示，期望高院法官能夠明察秋毫，做出公正判決。中央社記者管瑞平攝 108年8月22日
苗栗縣長徐耀昌被控擔任頭份鎮長時，放水核發棄土證明，涉嫌圖利業者，一審遭判刑9年，經上訴二審23日將宣判，徐耀昌22日表示，期望高院法官能夠明察秋毫，做出公正判決。中央社記者管瑞平攝 108年8月22日

（中央社記者劉世怡、管瑞平台北22日電）苗栗縣長徐耀昌被控擔任頭份鎮長放水核發棄土證明，涉嫌圖利業者一審遭判刑9年，經上訴二審明天宣判，徐耀昌今天表示，期望法官能夠明察秋毫，做出公正判決。

徐耀昌若有罪將面臨停職，政治生涯恐提前結束。

徐耀昌被控於87及88年擔任頭份鎮長時，與秘書陳順興等人共謀，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，讓業者獲利新台幣1291萬餘元，台北地檢署89年起訴，經13年審理，台北地方法院102年依貪汙治罪條例之「圖利罪」，判處徐耀昌9年徒刑、褫奪公權6年。

此案一審台北地方法院判決指出，徐耀昌為苗栗縣頭份鎮鎮長，依當時施行的廢棄物清理法第5條，關於垃圾場營運管理、操作維護、平日覆土、封場覆土、新場進土事宜，為徐耀昌主管事務。

判決指出，一般廢棄物垃圾衛生掩埋場案中，徐耀昌違法指示祕書陳寬昌以「封場及新場覆土需儲備土方」為由轉環保局核查；陳寬昌明知這與垃圾場現況不符，無需引進土方封場，且未經專業人士評估所需覆土量，以不實事項，再送請徐耀昌核章，並上呈報至苗栗縣環保局，損害頭份鎮公所對於垃圾場管理的正確性。

案經上訴，二審台灣高等法院受理，審理範圍為徐耀昌等多名被告，二審將於明天上午10將宣判。

法界人士分析，因本件於89年起繫屬一審台北地方法院，為已逾8年未能判決確定的案件，二審判決可能適用速審法給予減刑。另因地方制度法第78條規定，縣、市長若犯貪污治罪條例之圖利罪，經二審判處有期徒刑以上之刑者，就須停職，徐耀昌案是否為適用，則應視主管機關內政部及所及的苗栗縣政府解釋法條規定。

苗栗縣選委會指出，明天判決結果出爐，高等法院若判徐耀昌有罪，徐耀昌縣長職務即暫時停止，依地方制度法第82條規定，縣長職務改由副縣長（現為鄧桂菊）代理。

徐耀昌今天按既定行程出席「2019苗栗海洋觀光季」宣傳活動，神色自若。他表示，關於棄土案，頭份鎮公所沒有進過一粒廢棄土、自己也沒有拿過廠商一毛錢，「沒有對價何來圖利」期望高院法官能夠明察秋毫，做出公正判決。

徐耀昌在競選連任縣長時曾說，這是他從政生涯的「最後一役」。他說，目前縣內各項施政願景計畫正面臨重要成果驗收階段，無論如何，都希望各項政見能獲得落實，他會靜待明天的判決結果。（編輯：方沛清）1080822

苗栗縣長徐耀昌（後左4）被控擔任頭份鎮長時，放水核發棄土證明，涉嫌圖利業者，一審遭判刑9年，經上訴二審23日將宣判。徐耀昌22日按既定行程出席「2019苗栗海洋觀光季」宣傳活動，神色自若。中央社記者管瑞平攝 108年8月22日
苗栗縣長徐耀昌（後左4）被控擔任頭份鎮長時，放水核發棄土證明，涉嫌圖利業者，一審遭判刑9年，經上訴二審23日將宣判。徐耀昌22日按既定行程出席「2019苗栗海洋觀光季」宣傳活動，神色自若。中央社記者管瑞平攝 108年8月22日
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