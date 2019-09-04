枋寮鄉政顧問李孟居香港失聯 潘孟安關切

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居（右）8月18日隻身前往香港旅遊，8月20日上午10時許在香港邊境要過關深圳時，曾傳中國解放軍集結的照片給枋寮鄉長陳亞麟（左），失聯至今。（取自李孟居臉書）中央社記者郭芷瑄傳真 108年9月4日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居到香港旅遊，8月20日失聯至今，屏東縣政府發言人黃建嘉今天說，屏東縣長潘孟安已去電陸委會與海基會，要求釐清李員是否因「反送中」事件遭拘留。

李孟居於8月18日隻身前往香港旅遊，8月20日上午10時許，在香港邊境要過關深圳時，曾上傳中國解放軍集結的照片給枋寮鄉長陳亞麟，從此失聯。

黃建嘉向中央社記者表示，李孟居失聯的消息傳出後，潘孟安曾去電陸委會副主委邱垂正與海基會秘書長姚人多，請他們透過管道幫忙尋找，釐清李孟居是否人身安全及是否因「反送中」事件被拘留。

陳亞麟接受中央社記者訪問指出，李孟居至今仍消息全無，他這幾天透過各種管道，希望能得知李孟居的消息。

陳亞麟說，中國的行政拘留是15天，8月20日到今天剛好15天，李員的親友希望明後天就能有李員消息，如果仍然音訊全無，「事情就嚴重了」。

李孟居15天來音訊全無，台聯組織部主任、前立委周倪安等人上午前往陸委會遞交建言書，要求陸委會積極營救李孟居，同時也關心東華大學李姓香港僑生等人因參加「反送中」行動遭港府逮捕，影響回台就學。（編輯：戴光育）1080904