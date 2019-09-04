更多編輯台推薦新聞：
機上盒第2波黑名單 新增非官方小米盒子及普視
產經

機上盒第2波黑名單 新增非官方小米盒子及普視

影片／小威廉絲44分鐘解決王薔 美網女單豪取100勝
運動

影片／小威廉絲44分鐘解決王薔 美網女單豪取100勝

反送中近3個月 北京解決香港危機4種可能策略一次看
兩岸

反送中近3個月 北京解決香港危機4種可能策略一次看

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

枋寮鄉政顧問李孟居香港失聯 潘孟安關切

最新更新：2019/09/04 16:51
屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居（右）8月18日隻身前往香港旅遊，8月20日上午10時許在香港邊境要過關深圳時，曾傳中國解放軍集結的照片給枋寮鄉長陳亞麟（左），失聯至今。（取自李孟居臉書）中央社記者郭芷瑄傳真　108年9月4日
屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居（右）8月18日隻身前往香港旅遊，8月20日上午10時許在香港邊境要過關深圳時，曾傳中國解放軍集結的照片給枋寮鄉長陳亞麟（左），失聯至今。（取自李孟居臉書）中央社記者郭芷瑄傳真　108年9月4日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣4日電）屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居到香港旅遊，8月20日失聯至今，屏東縣政府發言人黃建嘉今天說，屏東縣長潘孟安已去電陸委會與海基會，要求釐清李員是否因「反送中」事件遭拘留。

李孟居於8月18日隻身前往香港旅遊，8月20日上午10時許，在香港邊境要過關深圳時，曾上傳中國解放軍集結的照片給枋寮鄉長陳亞麟，從此失聯。

黃建嘉向中央社記者表示，李孟居失聯的消息傳出後，潘孟安曾去電陸委會副主委邱垂正與海基會秘書長姚人多，請他們透過管道幫忙尋找，釐清李孟居是否人身安全及是否因「反送中」事件被拘留。

陳亞麟接受中央社記者訪問指出，李孟居至今仍消息全無，他這幾天透過各種管道，希望能得知李孟居的消息。

陳亞麟說，中國的行政拘留是15天，8月20日到今天剛好15天，李員的親友希望明後天就能有李員消息，如果仍然音訊全無，「事情就嚴重了」。

李孟居15天來音訊全無，台聯組織部主任、前立委周倪安等人上午前往陸委會遞交建言書，要求陸委會積極營救李孟居，同時也關心東華大學李姓香港僑生等人因參加「反送中」行動遭港府逮捕，影響回台就學。（編輯：戴光育）1080904

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報