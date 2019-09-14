北市內湖擄人案逮3嫌 警：疑投資債務糾紛

（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市內湖區昨天發生擄人案，2名男子遭10多人強行押走。警方今天循線在新北市逮捕盧姓男子等3人，並救出遭擄走陸姓男子，另一人先行獲釋，初步調查疑與投資債務糾紛。

台北市政府警察局內湖分局晚間召開記者會，副分局長郭大恆表示，昨晚接獲新北市新店警分局轉報，有家屬指稱45歲沈男、31歲陸男下午在內湖區公司加班時，遭人強行擄走。獲報後組專案小組追查，掌握被害人遭押地點，今天派員攻堅，救出1名被害人，另1人已先獲釋。

警方調查，10多名男子昨天下午前往這家位在內湖區公司，控訴公司負責人涉嫌投資詐騙。當時沈、陸兩男出面與對方溝通，隨後被控制行動強行押走。

警方獲報後車號，過濾監視器畫面，掌握10多名嫌犯分乘4輛車到場，被害人疑被押至新北市新莊區，隨即派員埋伏。專案小組下午5時多在新莊區先攔查制伏門口的21歲盧男，得知其中1名被害人被押地點，破門攻堅救出陸男，逮捕陳姓、許姓2嫌，另一名遭擄沈男已在新北萬里獲釋，身上受輕傷。

全案訊後到案的盧男3人依恐嚇取財、妨害自由等罪嫌移送士林地檢署偵辦，後續將持續追查其他涉案嫌犯到案，釐清犯案動機。

據了解，被害人沈男是這家公司朱姓負責人的助理，陸男為其友人，全案疑與一筆1800萬多元人民幣、約新台幣7000多萬元投資糾紛有關。這家公司日前曾被媒體爆料公司負責人涉嫌以投資海島開發為由行騙，當時負責人受訪時否認詐騙，指控是人惡意抹黑。(編輯:孫承武) 1080914