關渡自然公園石雕遭竊賣 警逮兩慣竊送辦

關渡自然公園內的石雕像頻傳遭竊，台北市警察局北投分局成立專案小組偵辦，發現蕭男及林男涉有重嫌且將贓物銷至新北市八里區等地的藝品店，全案詢後將兩人依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。圖為贓證物。（台北市北投分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年10月22日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）關渡自然公園內的石雕像頻傳遭竊，北市警方獲報偵辦，經調閱監視器過濾追查，發現蕭男及林男涉有重嫌且將贓物銷至新北市八里區等地的藝品店，逮兩嫌後依法送辦。

台北市警察局北投分局今天召開破案記者會，偵查隊長吳漢中表示，自5月下旬起多次接獲報案指稱，轄內關渡自然公園內的石雕連續遭竊，隨即成立專案小組偵辦。

經警方多月追查後，透過擴大調閱周邊監視器過濾，以車追人方式，進而鎖定慣竊51歲蕭姓男子和36歲林姓男子涉有重嫌。

專案小組抽絲剝繭偵查，除查出蕭、林兩人的藏匿之處，並發現他們犯案後是透過銷贓管道，將贓物銷至新北市八里區等地的藝品店，贓款所得均分花用。

警方經長期偵查、蒐證，見時機成熟之際逮兩嫌，帶林嫌至新北市八里區藝品店及八里區郊區，起獲遭竊石像3尊，每尊重達上百公斤、市價約新台幣3萬元左右。

全案詢後將蕭、林兩嫌依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1081022