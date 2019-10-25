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石虎監測相機竊案偵破 警逮2嫌救回2萬筆資料

最新更新：2019/10/25 15:59

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣38台監測石虎野生動物自動相機遭竊案，警方逮捕黃姓、葉姓2嫌，成功找回31台相機，並設法還原已遭刪除記憶卡，成功救回近2萬筆影像資料，其中不乏石虎身影。

苗栗縣警察局竹南分局副分局長張中今天說明案件偵辦過程指出，10月17接獲野聲環境生態顧問有限公司員工報案稱，進行石虎鄉野調查所裝設之感溫攝影機遭竊，接著23日又接獲行政院農委會特有生物研究保育中心助理報案稱，所裝設之感溫攝影機也不翼而飛，經苗栗縣政府統計，全縣計有38台感溫攝影機遭竊。

由於失竊地點牽涉多個鄉鎮，苗栗縣警察局成立專案小組報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組透過各失竊點周邊監視器交叉比對、查訪，鎖定45歲黃姓男子涉重嫌，昨天前往黃男家中搜索，查扣多台攝影機及空殼及十字弓，黃男供出部分贓證物已送予新竹縣寶山鄉54歲葉姓男子，檢警轉往葉男住家附近查獲贓證物。

黃男供稱，平日多靠打零工維生，從事野外活動，也會設陷阱抓山豬，根據網路社團分析、新聞報導資訊得知石虎路殺地點，並前往附近尋找攝影機下手行竊。

警方指出，黃男自己也搞不清楚偷竊數目，但有部分壞掉便直接丟棄，是否有其他犯罪動機仍持續釐清中。目前全案共尋回31台感溫攝影機、相機空殼30台，並利用科技，成功救回遭刪除的記憶卡影像資料近2萬筆，其中不乏拍攝到石虎路過影像，讓珍貴野生動物資料得以保存，供學術單位進行研究。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦表示，目前監測的地點都是石虎比較有可能經過的路徑，未來將協請警方加強巡邏、守望，同時在路口加裝監視器，避免類似竊案件再度發生。

警方表示，本案初步排除與動保團體或反石虎保育人士惡意針對性竊盜有關，相關物品未發現有販賣情形，黃、葉2嫌依竊盜、違反槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務、贓物等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

檢方以被告2人涉嫌竊盜罪犯罪嫌疑重大，有勾串共犯和證人之虞，且有反覆實施竊盜罪之虞向法院聲請羈押，苗栗地院今天裁定2人羈押禁見。（編輯：方沛清）1081025

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