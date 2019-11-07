調查局破獲詐騙集團 變聲器分飾多角

（中央社記者吳睿騏桃園7日電）法務部調查局中機站今天表示，專案組日前在楊梅區破獲大型電信詐欺機房並逮捕19名成員，集團成員鎖定東南亞大陸人士以變聲器一人分飾多角，初估不法所得約新台幣2000多萬元。

調查局中部地區機動工作站副主任劉勝育表示，調查局獲報以25歲黃男為首的電話詐騙集團，在桃園市楊梅山區租用一處6層樓透天別墅當成基地，立即由桃園市調查處報請地檢署會同警方成立專案組查緝，10月30日逮捕黃男等19名成員，並查扣詐騙使用手機、電腦、監視器、變聲器等犯罪證物。

劉勝育表示，詐騙集團分工細密，成員假冒國際快遞公司客服等人員，並使用4G行動網路透過非法電信平台撥接，向不特定的新加坡、馬來西亞地區的大陸人詐欺，並佯稱個資外洩遭人冒用犯罪，誘騙被害人依指示將個人帳戶內資金轉至指定人頭帳戶。

劉勝育指出，這個詐騙集團以一、二、三線人員的組織，分別擔任客服、大陸公安及檢察官等身分，警方發現，歹徒雖然清一色為男性，但會利用變聲器模擬女性客服，一人分飾多角進行詐騙，是以往較少見情況。

劉勝育說，集團由25歲的黃男出資，找了陳男合作，兩人還分別透過線上遊戲，以介紹工作輕鬆賺錢的方式吸收成員，成員多為70、80年次的年輕男性，甚至還有一名92年次未成年少年，其餘多人也具詐欺前科，更有3名通緝犯藏身其中，多為一犯再犯電話詐騙慣犯。

劉勝育表示，詐騙集團還規定使用較難破解的特定手機，並將詐騙機房的教戰守則、成員分工及內部帳目等資訊均採數位無紙化，儲存在手機中，一旦被逮捕就鎖上手機，企圖增加辦案查證難度，不過在資訊鑑識人員依舊破解取得電磁紀錄及相關事證。

劉勝育指出，警方在搜索時，還有被害人持續自境外回撥電話，可見不少人深信不疑。初估集團從8月至今，至少詐騙得手2000多萬元的不法所得，檢方訊後依違反刑法詐欺罪及組織犯罪防制條例等罪嫌聲請羈押，同時向上溯源擴大偵辦，以釐清是否有上游集團首腦及更多幕後金主並追查到案。（編輯：方沛清）1081107