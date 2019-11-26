天氣漸冷 消防署籲檢視熱水器安裝是否通風

（中央社記者黃麗芸台北26日電）受東北季風影響，北台灣明起低溫恐下探至15度，消防署今天指出，今年全國已發生16起熱水器一氧化碳中毒事件，共釀4死、48傷，呼籲民眾檢視、改善熱水器安裝環境。

消防署今天發布新聞稿表示，根據中央氣象局預報，27至29日受東北季風影響，中部以北及東北部低溫約15至17度，南部及花東低溫約18至20度，且下週東北季風將再增強，提醒民眾除注意保暖外，要留意家中燃氣熱水器安裝是否通風。

依據消防署統計資料顯示，今年全國已發生16起燃氣熱水器一氧化碳中毒事故，共造成4人死亡、48人受傷。

消防署分析，上述事件發生原因，約有87.5%是因屋外式熱水器裝設在室內、陽台加蓋及其他通風不良的處所，若燃燒不完全所產生的廢氣不能順利排放至戶外，蓄積在家中恐對室內人員有安全疑慮。

隨著天氣逐漸變冷，消防署呼籲，民眾應及早檢視、改善家中燃氣熱水器安裝環境，屋外式熱水器千萬不能安裝在屋內或陽台加蓋等空間；若安裝環境不通風，就要選用有強制排氣功能的熱水器，將廢氣排至屋外。

此外，若使用電暖器等電器用品，也要注意用火用電安全。

消防署提醒，民眾若洗澡後有頭暈、嘔吐、四肢無力等症狀，應警覺有可能是一氧化碳中毒，請立即停止使用燃氣熱水器，並打開通往戶外的窗戶通風，身體嚴重不適者請儘速撥打119尋求協助及就醫。（編輯：李亨山）1081126