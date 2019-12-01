警方掃蕩選舉賭盤 3波共查獲1748案

（中央社記者黃麗芸台北1日電）警政署刑事局今天表示，自今年6月起已發動3次全國同步查緝賭博專案，共查獲賭博案1748件、4171人，查扣現金近新台幣4800萬元，力剷選舉賭盤。

刑事局今天發布新聞稿表示，每逢選舉期間，坊間選舉賭盤傳聞不斷，為維護選舉治安，自今年6月起已動員各警察機關發動3次全國同步查緝賭博專案行動，共查獲賭博案1748件、4171人，查扣現金4795萬7165元。

為因應這次選舉境外勢力介入或假訊息等可能與選舉賭盤產生結合，衍生影響選舉效應，刑事局說，警政署已要求各警察機關從5重點著手，徹底剷除選舉賭盤盤口。

包括「簽注管道」「人流關係」「金流來源」「查扣簽注工具」及「扣押簽注金與犯罪所得」等。

刑事局說明，不管傳統六合彩或賭博網站等各類簽注管道，均為警察機關加強情蒐對象，並將發動密集掃蕩行動。

刑事局說，查獲案件簽注者與盤口等脈絡關係，除直線清查外，不同案件會作交集，以查出區域大盤及更高層盤商；另，賭盤簽注金的流向，有關帳戶均會深入清查源頭，釐清有無境外資金介入。

刑事局指出，對於手機、電腦等簽注工具將扣案解析，以擴大發掘犯罪事證。（編輯：李錫璋）1081201