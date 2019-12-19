林口電廠工程傳2工人觸電重傷 新北令包商停工

（中央社記者王鴻國新北19日電）林口火力發電廠今天近中午進行電廠擴建計畫三期工程工地進行吊掛貨櫃作業時，疑風勢過強將貨櫃吹偏誤觸高壓電線，導致2工人觸電送醫，新北勞檢處令包商停工接受調查。

警消今天近中午12時接獲通報，這起意外共造成2名工人遭電擊，當場失去呼吸心跳，其中一人在救護人員急救後恢復呼吸心跳，送往淡水馬偕醫院急救，另一人送往林口長庚醫院急救後恢復呼吸心跳。

新北市勞檢處在接獲工安意外通報後派員前往處理，初步了解是林口電廠進行更新擴建計畫三期灰塘工程時，工程包商於林口電廠北側進水口左側使用移動式起重機進行貨櫃吊運作業。

疑是因起重機吊掛時遭強風吹襲後偏移，造成吊索直接碰觸到附近的高壓電線的電擊意外，2名男工人當場遭高壓電流電擊停止呼吸心跳，經分別送醫後恢復呼吸心跳，但仍因傷重在醫院中急救。

勞檢處表示，已派員至現場了解並要求業者停工接受調查，初步將朝是否有人為過失方向調查，未來如經確認雇主未做好安全防護措施，致勞工發生感電職業災害，將依職業安全衛生法規定處罰。（編輯：李錫璋）1081219