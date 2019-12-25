緬懷歷史 台北辯護士會所遺址紀念碑揭碑

台北律師公會25日舉行台北法曹會俱樂部暨台北辯護士會會所遺址紀念碑揭碑儀式，由北律前理事長張菊芳（由左至右）、立法委員尤美女、司法院大法官黃瑞明、北律理事長邵瓊慧、台灣高等法院院長李彥文、台北地方法院院長黃國忠、新北地檢署檢察長朱兆民、北律前理事長薛欽峰共同揭碑。中央社記者蕭博文攝 108年12月25日

（中央社記者蕭博文台北25日電）台北律師公會委由台大講座教授王泰升研究，發現北律前身的台北辯護士會所舊址位於現今的高等法院餐廳附近，為緬懷歷史、傳承法曹一家理念，今天舉行遺址紀念碑揭碑儀式。

北律理事長邵瓊慧表示，北律1950年代初遷入司法大廈辦公，1996年搬到位於台北市羅斯福路的會館，台灣高等法院近年希望北律返還司法大廈辦公室，為釐清史實，前理事長張菊芳邀請王泰升進行研究。

邵瓊慧說，經研究發現，司法大廈內的北律辦公室並非當初台北辯護士會的會所，原來早在1934年日治時期，當時高院院長竹內佐太郎網羅朝野法曹組成台北法曹會，買下靠近博愛路與貴陽街口的高院舊廳舍，改建為會員俱樂部。

邵瓊慧表示，台北辯護士會於1936年成立，會務所也設在台北法曹會俱樂部，此地成為法官、檢察官、辯護士交流場所，持續使用到二次大戰結束；1945年，台北辯護士會重組為台北律師公會，從台北法曹會手中接下俱樂部建物，成為北律最早的會址所在。

她說，原本俱樂部建物後來改為高院所有，原始建物因年久失修、殘破不堪，如今不復存在，為傳承法曹一家、弘揚法治理念，與高院協調規劃後，邀請王泰升提供史實研究資料，成功打造紀念碑。

北律今天為此舉行台北法曹會俱樂部暨台北辯護士會會所遺址紀念碑揭碑儀式，邀請高院院長李彥文、台北地方法院院長黃國忠、司法院大法官黃瑞明、立法委員尤美女、新北地檢署檢察長朱兆民、北律前理事長薛欽峰見證。

朱兆民致詞時說，他曾是律師公會一份子，也曾在司法大廈內的辦公室開會、討論，深刻體認會所的重要性，也希望未來能夠有一個提供給審檢辯學法律人溝通的新會所，讓大家一起為促進社會和諧、精進法律而努力。

黃瑞明則表示，日治時期曾有3名台灣律師被認為辯護時懷有台灣民主獨立思想，而被取消辯護資格，如今我們可以透過台北辯護士會所遺址紀念碑，緬懷當時的律師在當時環境下是如何履行律師責任。（編輯：張銘坤）1081225