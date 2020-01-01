70歲老翁跨年夜倒趴竹林 頭份警消連夜搜索救回

苗栗縣頭份市70歲范姓老翁騎車外出傳失聯，警消接獲通報連夜進行搜索，1日凌晨發現老翁倒臥在永和山水庫旁的一處竹林中，雖有失溫現象，經送醫觀察確定無大礙。（苗栗救難協會提供）中央社記者管瑞平傳真 109年1月1日

（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣頭份市70歲范姓老翁騎車外出傳失聯，警消接獲通報連夜進行搜索，今天凌晨發現老翁倒臥在永和山水庫旁的一處竹林中，雖有失溫現象，經送醫觀察幸無大礙。

頭份警分局斗坪派出所長林敬堯指出，昨天晚間9時許接獲報案，70歲范姓老翁白天騎車出門外出訪友，直到深夜都沒有返家，擔心發生意外，警方立即調閱沿途路口監視器畫面，發現他最後身影出現在頭份市水源路口往永和山水庫方向。

警消連夜發動搜索，直到今天凌晨零時10分左右，在路旁的竹林內發現老翁躺在泥濘中，由於現場雜草叢生、天色昏暗，地勢起伏落差將近1層樓，搜救隊員以人工接力方式，好不容易才把傷患抬回路面。

范姓老翁有失溫現象，尚有意識，經送醫觀察確定無大礙，大家才鬆了一口氣。

老翁向警方表示， 因返家途中看到竹林內有香菇，想要上前摘採，一不小心踩空才會滑落邊坡；老翁妻子連忙感謝員警及時找到丈夫，否則後果不堪設想。

林敬堯表示，還好有路口監視器畫面有拍下老翁身影，加上警消和苗栗救難協會成員共同搜索，在短短3小時內發現，把握救援黃金時間，及時幫助他保住性命，雖然錯過一起歡樂跨年的機會，但大家都覺得非常值得。（編輯：方沛清）1090101