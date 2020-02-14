南橫天池重新開放 違法宗教祭儀首例開罰

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南橫天池位於玉山國家公園內，有人視為宗教聖地，因此，有團體特地來此祭祀點香、燃燒紙錢。經保七總隊第六大隊加強查緝，開出天池重新開放後第一張涉及宗教祭儀的舉發單。

南橫公路梅山口到天池路段上月復通，由於部分宗教人士視天池為聖地，日前就有遊客造訪時目睹宗教團體在天池進行某種儀式，有點香及燃燒紙錢等行為，且疑將不明物體倒入水中，玉山國家公園管理處獲知，聯合內政部警政署保安警察第七總隊第六大隊加強查緝。

保七總隊第六大隊長莊明憲今天說，經加強巡邏監控，所轄梅山小隊員警昨天在天池湖畔發現宗教團體祭祀後隨意將物品丟入湖中或棄置湖邊，嚴重影響國家公園環境，當場依國家公園法第13條第1項第6款開出「協助玉山國家公園告發違反國家公園法調查紀錄單」。

警方記載違反事實為「宗教祭儀擺設祭品，隨手棄置糖果、餅乾於天池內」；違規者後續將收到「玉山國家公園管理處違反國家公園法案件處分書」，將依違反「任意拋棄果皮、紙屑或其他污物」禁止行為，以國家公園法第26條可處最高新台幣3000元罰鍰。

玉管處也指出，玉山國家公園區域內禁止燃放鞭炮、煙火、焚燒冥紙及設置神壇、祭祀設施，或禁止放生、棄養動物等行為，違者也可依國家公園法第26條處最高3000元罰鍰，除加強現場設置告示牌及官網公告宣導，會持續與警方聯合偵辦巡查，嚴格取締。

玉管處表示，梅山口到天池路段民國98年因颱風莫拉克受損封閉逾10年，109年1月13日開放通行，南橫風華重現不易，燃燒紙錢除造成空氣污染，也可能引發森林火災，放生動物則影響生態環境，並可能造成外來種入侵，盼民眾一起維護國家公園珍貴資源。（編輯：謝雅竹）1090214