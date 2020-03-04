當鋪重利放貸又暴力討債 刑事局逮20餘人法辦

（中央社記者蘇木春台中4日電）黃姓男子成立當鋪，涉嫌重利放貸，若被害人還不出錢便暴力討債。刑事局日前循線逮捕黃男等20餘人，初估被害人上千名、不法獲利新台幣上千萬，訊問後依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第五隊今天表示，民國108年4月29日偵辦一件槍砲案，搜索時查扣制式手槍及子彈等證物，意外發現嫌犯擔任一家當鋪幹部，且涉嫌從事非法重利放貸，當鋪內部分工結構縝密，相關證物分處藏放，立即報請彰化地檢署指揮擴大偵辦。

案件經刑事局偵查第六大隊第五隊與彰化縣警察局刑警大隊、彰化分局、北斗分局及員林分局共組專案小組，於上月25日前往彰化縣及台南市等處搜索，帶回黃姓主嫌與成員共20餘人，查扣現金526萬餘元、客戶資料、傳單、新人教學本、本票、鋁棒等證物。

警方查出，黃男涉嫌成立當鋪，由蘇姓幹部及業務等20餘名成員，透過報章、發送傳單及手機通訊軟體貼文方式，以現金周轉為餌，對急迫、無經驗的被害人重利放貸。

當鋪約定借款利息為每月2.5%，且須先預扣1個月利息，民眾取得借款後，又巧立名目收取手續費、設定費及倉棧費等數千元費用牟利，換算年息多超過90%。

警方指出，被害人若無法支付高額利息時，成員會以電話恐嚇，再到被害人家中噴漆、叫囂，若被害人仍無法還款，則強押被害人逼迫簽立本票或車輛抵押同意書，將被害人抵押的車輛變賣換現，初步清查發現受害人上千人，已放貸上億元，自107年至今不法獲利上千萬元。

警方訊問後全案依刑法重利罪及違反組織犯罪防制條例等罪嫌，將黃男等20餘人移送彰化地檢署偵辦。（編輯：黃世雅）1090304