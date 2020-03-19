金門海巡新艇初出任務 遇陸艇惡意衝撞受損

金門海巡隊19日表示，CP-1022新艇首出任務，就遭到中國大陸快艇惡意衝撞受損，所幸人員未受傷。雖然出師未捷，但護漁和防疫能量不減。中央社記者黃慧敏攝 109年3月19日

（中央社記者黃慧敏金門縣19日電）海巡署艦隊分署第9（金門）海巡隊今天表示，CP-1022新艇首出任務，就遭到中國大陸快艇惡意衝撞受損，所幸人員未受傷。雖然出師未捷，海巡隊表示，護漁和防疫能量不減。

海巡隊表示，16日上午9時左右，海巡隊2艘巡防艇完成陸船驅離，海域淨空，水試所金門號進場清除非法佈網；約10時左右，原本在水域外的10多艘無船名陸艇眼見生財工具即將被護漁船隊清除，集體闖入金門海域，包圍巡防艇和金門號，並丟擲石塊攻擊。

海巡隊說，2艘巡防艇為了保護金門號工作人員，與10多艘陸艇發生近距離纏鬥，過程中CP-1022艇遭陸艇攻擊並撞毀2部舷外機。勤務人員朝陸船擊發11枚震撼彈和沙包彈，才將10多艘陸艇驅離金門海域。之後，金門海巡隊2艘支援艇抵達，繼續完成清網工作。

金門海巡隊組主任陳建文今天受訪表示，CP-1022新艇14日才運抵金門，15日接受訓練，16日投入護漁工作，和PP-2006會同水試所金門號等3艘護漁船艇，在烈嶼鄉檳榔嶼海域驅離陸船並清除非法佈網時，遭到10多艘大陸快艇丟擲石塊及空酒瓶攻擊。CP-1022艇遭陸艇惡意衝撞，造成2部舷外機受損。

陳建文表示，CP-1022艇造價約新台幣660萬元，舷外機一部60萬元。艦隊分署已從高雄緊急裝運2部舷外機到金門維修受損快艇，預計23日可恢復勤務，繼續投入海上護漁並阻絕武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）防疫漏洞。

案發後，海巡隊與金門縣政府分別透過管道將蒐證資料傳送給陸方相關單位，請陸方協助查緝施暴的快艇，未來將追償損失。

陳建文說，雖然一艘快艇受損停航，但金門海巡隊巡防能量並未減損，連續2天加派巡防艇戒護金門號執行護漁，同時針對檳榔嶼海域加大掃蕩力度。到昨天為止，共驅離陸船25艘次、清除刺網19件、定置網3組和定置錨3支。（編輯：謝雅竹）1090319

金門海巡隊組主任陳建文19日表示，CP-1022新艇16日首次出任務就遭10多艘大陸快艇丟擲石塊及空酒瓶攻擊，且被惡意衝撞，造成2部舷外機受損。中央社記者黃慧敏攝 109年3月19日