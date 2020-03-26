量刑委員會召集人 擬由最高法院長擔任

（中央社記者林長順台北26日電）司法院日前召開「刑事案件量刑委員會研議委員會」第5次會議，會中審、檢、辯、學者建議量刑委員會召集人由最高法院院長擔任，院長若非刑事庭法官，則由刑事庭法官擔任。

為提升量刑的妥適、透明、公平及可預測性，並確立未來量刑法制政策方向，司法院23日下午召開「刑事案件量刑委員會研議委員會」第5次會議，由司法院秘書長林輝煌主持，並邀請審、檢、辯、學等專家學者研討刑事案件量刑基本法草案。

司法院今天指出，這次會議就草案第4條關於量刑推動委員會的組成，與會委員多認為召集人宜由最高法院院長充任，如果最高法院院長不是刑事庭法官時，得視情形指定最高法院刑事庭法官充任，並隨職務進退。

關於量刑委員來源部分，有些與會委員認為法官人數宜設上限，但有委員認為此屬政策形成空間，法官人數過多或過少均有其優劣，可委由實務發展，未必需設定上限。

草案第5條明定委員出缺或因故無法行使職權時，召集人由司法院院長自委員中指派一人代理，其他委員則是由司法院院長重新聘任；草案第6條明定量刑推動委員會委員均為無給職，但得支領出席費及相關必要費用，均獲與會委員多數認同。

草案第7條關於委員的解聘規定，與會委員討論熱烈，包括第5款所列「其他不能執行職務或不適任事由」應檢討是否符合明確性，以及就第4款所定以具法官、檢察官、律師身分而擔任委員，於不具其身分時如何解聘等項。

草案第8條及第9條明定量刑推動委員會的行政專責人員職稱、官職等及職務內容等，及擬分設研究發展、統計分析、成效評估、公共關係等組，與會委員就分組方式及其重要性、負責事務內容等，均有多項具體建議。（編輯：戴光育）1090326