刑事局破獲詐騙集團 赫見機房也採防疫措施

（中央社記者蘇木春台中27日電）高姓男子等人成立詐騙集團，刑事局中部打擊犯罪中心獲報偵辦，警方辦案時發現，因應肺炎疫情，成員在機房內還分隔不同房間做案，以避免群聚，全案訊問後依詐欺等罪嫌送辦。

刑事局偵查第六大隊第五隊今天表示，26歲高姓男子民國107年6月間，在金門縣因詐騙案件被捕，他交保後轉往中國海南地區加入詐騙集團，另名32歲朱姓男子，則是在日本地區加入詐騙集團，高男與朱男在今年過年期間陸續返台。

警方指出，兩人見武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，不敢再前往中國與日本，由待查的幕後金主出資，共同在台灣成立詐騙集團，並陸續招募3名成員，在嘉義縣中埔鄉、高雄市楠梓區及前鎮區等地設置詐騙機房，案件經刑事局獲報後報請嘉義地檢署指揮偵辦。

警方查出，詐騙集團第一線成員假冒中國公安通信管理局客服中心，佯稱被害人資料被冒用盜辦其他門號，再轉接到第二線假冒公安、三線假冒檢察官接聽，若被害人上當受騙，便以監管帳戶話術詐騙被害人匯款。

辦案人員歷經1個多月蒐證後，23日兵分多路發動搜索，將高姓男子等5人查緝到案調查，並查扣平板電腦、手機及教戰手冊等證物，初估不法獲利達新台幣400萬元。

警方辦案時發現，詐騙集團也採取防疫措施，以往詐騙機房成員多集中在同一個房間內撥打電話，但高男等人將每名成員都各自隔開在不同房間內，以避免群聚，警方訊問後依詐欺及違反組織犯罪防制條例等罪嫌，將高男等5人移送嘉義地檢署偵辦。

警方提醒，武漢肺炎疫情延燒全球，有詐騙集團搶搭防疫熱潮，利用各種詐騙老梗結合「居家防疫」話題行騙，民眾務必多加注意小心防範。（編輯：謝雅竹）1090327