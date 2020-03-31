鄭玉山請辭提前退休 吳燦接任最高法院院長

（中央社記者蕭博文台北31日電）最高法院院長鄭玉山日前向總統蔡英文請辭獲准並辦理退休，總統今天特任最高法院法官吳燦接任院長。鄭玉山下午與同仁合影，面對媒體詢問僅表示心情輕鬆，其餘並未多談。

鄭玉山國立台灣大學法律系畢業，司法官訓練所第18期結業，歷任一二三審法官、二審院長，民國104年間獲時任總統馬英九任命為最高法院院長，同年10月27日正式接任。

鄭玉山任內曾指示採行全部電腦抽籤方式分案，並實行一案號到底政策、電腦亂數抽籤分案，仍遭前最高法院法官楊絮雲指控分案霸凌。

案經監察院調查，去年11月認為最高法院分案上確實有所不公，請司法院督促改善，並針對最高法院院長鄭玉山進行職務監督；尚未屆齡退休的鄭玉山如今選擇退休，引發司法圈議論。

鄭玉山下午與同仁合影辭行時，被媒體問到心情是否感覺輕鬆時回答「是啊」，但對為何主動請辭、未來打算等問題，則未予回應。

最高法院官員透露，鄭玉山約於上週提出辭呈並辦理退休，曾與幕僚談到階段性任務已達成，且家住南部，長年南北奔波難免疲累，司法界人才濟濟，因此選擇交棒。

將接任最高法院院長吳燦今天下午也出席鄭玉山的合影、辭行活動，但未對媒體表示意見。

最高法院一名法官說，吳燦任職最高法院法官10餘年，判決品質良好，對於刑事審判很有想法，在審理男子吳敏誠當街槍殺女友案時，更提出法官選擇科處死刑時，應逐一檢視、審酌，以類似「盤點存貨」的謹密思維，具實詳予清點刑法第57條所例示的10款事由。

吳燦在判決中寫道，應使犯罪行為人以一個「活生生的社會人」而非「孤立的犯罪人」面目呈現，藉以增強對其全人格形成因素的認識，被外界稱為死刑量刑程序與方式的「吳燦基準」，被不少判決引用。

最高法院指出，將於明天上午10時舉行卸、新任院長交接典禮。（編輯：李亨山）1090331

總統蔡英文31日特任最高法院刑四庭庭長吳燦（圖）為最高法院新任院長，4月1日上午10時將舉行卸、新任院長交接典禮。中央社記者蕭博文攝 109年3月31日