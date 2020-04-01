任最高法院院長 吳燦勉扛起統一法律見解使命

（中央社記者蕭博文台北1日電）最高法院今天舉行卸、新任院長交接典禮，新任院長吳燦致詞表示，碰到法律爭議案件是千載難逢的機會，如有統一見解必要，應提交大法庭裁判，肩負起統一法律見解的使命。

吳燦還表示，遲來的正義不是正義，在法官合理辦案量的前提下，如何逐步廢除限量分案，以回應社會期待，將是最高法院必須面對的問題，期盼司法院能提供充裕糧草，使此一階段性任務早日達成。

最高法院今天上午舉行卸、新任院長交接典禮，司法院院長許宗力監交，致詞時肯定卸任院長鄭玉山任內推動最高法院開庭常態化、分案改革措施，並因應法院組織法修正建置大法庭，使法律見解的統一更公開透明。

許宗力也肯定吳燦學養深厚、著作等身，共有50餘篇刑事法的學術專著，遍及刑事證據法則、沒收制度，另曾對死刑量刑提出通盤檢驗標準，而有「吳燦基準」美稱，對後續重大刑事案件的說理密度有深遠影響。

許宗力表示，隨最高法院開庭常態化、公開法官事務分配等措施，使最高法院審理程序能攤在陽光下接受國人檢視，也使社會多元觀點進入法庭，樂觀期待吳燦在鄭玉山奠定的基礎上，能帶領最高法院再上層樓。

吳燦致詞時說，原本計劃明年提前退休，但計畫趕不上變化，匆忙接下最高法院院長重擔，就如同大姑娘上花轎頭一遭，也是最終回。

他說，法官的生命在審判，縱使擔任過行政職，但船過水無痕，多年後又有幾人記得；但法官製作的判決卻可流傳一輩子，代代相傳，尤其經典性的判決，因為判決書上有你的署名。

吳燦還提到，大法庭制度是在統一法律見解，即便提案有一定限制，但法官遇到的法律爭議若具有原則重要性，則不應受限於提案限制，更應該肩負統一法律見解的使命，把案子透過大法庭形成見解，這也是終審法院的擔當與職責。

吳燦表示，最高法院刑事案件駁回率提高，是因為透過無害違誤審查原則割捨有爭議的法律見解歧異，但辦案能碰到法律問題是千載難逢，碰到時應慎重考慮，有統一必要時則應提交大法庭，否則若都採用捨棄法，歧異見解將永遠存在。（編輯：李錫璋）1090401