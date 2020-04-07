約翰藍儂限量金唱片險拍賣 男子繳清欠稅保住

台東一名鍾姓男子因欠稅新台幣10萬元未繳，遭法務部行政執行署查封一張披頭四主唱約翰藍儂全球限量2500張的金唱片，編號是第568號，鍾男緊急籌錢於6日繳清欠稅，讓這張經典限量唱片逃過法拍變賣的命運。中央社記者盧太城台東攝 109年4月7日

（中央社記者盧太城台東縣7日電）台東鍾姓男子欠稅未繳，珍藏的披頭四主唱約翰藍儂全球限量金唱片遭查封，原定今天執行拍賣，鍾男昨天趕緊繳清欠稅，保住唱片。

在台東縣經營民宿的鍾姓男子，因積欠健保費、燃料稅及牌照稅等稅金達新台幣10萬元，遭稅務單位移送至法務部行政執行署強制執行，花蓮分署日前到鍾男家查封一張約翰藍儂（John Lennon）的「想像」（Imagine）經典專輯24K鍍金金唱片。

鍾男向查封人員表示，此黑膠唱片是15年前在美國以5000美元購入，全球限量2500張，他這張編號是第568號。

花蓮分署日前公告今天將在台東辦公室變賣這張唱片，底價新台幣5萬元，引起外界騷動，許多人準備搶買，一大早就有人到場等待，不過拍賣卻取消。

花蓮分署表示，鍾男得知今天要拍賣珍藏的唱片，非常不捨，趕在昨天將欠稅繳清，阻止執行署變賣。目前這張唱片還在執行署保管，必須看到鍾男的繳清收據，才會發還。

花蓮分署表示，納稅義務人如未依限繳納稅款，於滯納期滿後即移送執行分署強制執行，除就欠稅人薪資所得、存款、補助款等得予以扣押外，還可強制拖吊查封欠稅人的車輛、營業生財器具等有價值動產，並查封拍賣欠稅人名下所有不動產，以維護租稅公平，確保租稅債權。

英國傳奇樂團披頭四（The Beatles），被譽為史上最偉大、最有影響力的搖滾樂團之一，約翰藍儂擔任主唱，1970年解散後，約翰藍儂推出「想像」專輯，其中同名歌曲，也是和平人士傳唱的經典歌曲。（編輯：謝雅竹）1090407