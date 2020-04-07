行政執行署聯合拍賣 進帳9722萬餘元

（中央社記者蕭博文台北7日電）行政執行署各分署今天舉辦123聯合拍賣會，除台北分署停止動產拍賣，台中分署停止動產及不動產拍賣，其餘分署照常舉行，拍定總價共新台幣9722萬餘元。

行政執行署發布新聞稿指出，本次拍賣動產包括汽車、讀卡機、寵物用品、牛肉乾等，拍定金額總計114萬餘元。

不動產部分，拍定金額總計9608萬餘元，其中新北分署拍賣位於新北市新莊區榮富段2筆土地，拍定金額4413萬3000元。

新聞稿另指出，基於防疫考量，今天除部分分署暫停拍賣，其餘照常舉辦的分署，都遵照中央流行疫情指揮中心的要求辦理，並向民眾宣導在非特定人場所，室外社交距離至少1公尺，室內至少1.5公尺。

新聞稿還提到，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，日後各分署拍賣活動，原則上動產將暫停拍賣、變賣，除非各分署能確保場所符合中央流行疫情指揮中心訂定的因應指引，才能進行拍賣、變賣程序。

此外，不動產拍賣原則上全面採通訊投標，但在確保投標環境符合規範的情況下，再由各分署決定是否採通訊兼現場投標。（編輯：方沛清）1090407