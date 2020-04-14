法官判決主文公告出錯 人審會警告處分

（中央社記者林長順台北14日電）台北地院民事庭法官陳靜茹承審損害賠償案，誤將判決主文草稿傳給書記官，導致主文公告出錯。司法院人事審議委員會今天決議，予以書面告誡之警告處分。

台北地方法院法官陳靜茹承審一件損害賠償案於去年宣判，第一次的判決主文公告命3名被告賠償新台幣30萬元，第二次的判決主文公告卻改為僅一名被告須賠償，經北院主動請求評鑑。

法官評鑑委員會調查，陳靜茹去年9月6日宣判，但並未依規定於宣示判決日，將製作完成的判決原本交給書記官，也未依規定於宣判翌日（工作日）即去年9月9日中午前，將正確主文傳送給書記官，反而透過LINE傳送審理期間預擬的判決主文，由書記官上傳審判系統公告。

去年9月9日下午5時許，陳靜茹因發現誤傳草稿給書記官，才將判決原本放在書記官辦公室。書記官翌日上班看到判決原本主文與第一次公告不同，因此重新上傳新的判決主文。

法評會認為，陳靜茹違反民事訴訟法等相關規定，構成法官法「違反職務上義務、怠於執行職務」規定且情節重大，決議報由司法院人審會審議，建議處分予以警告。

司法院召開人審會後，認為陳靜茹違反法官守則第4點及法官倫理規範第11條等規定，構成法官法第21條第1項第2款，予以書面告誡之警告處分，併函請服務機關就其是否如期宣示、公告裁判及交付原本之研考事項，每3個月定期函報司法院，為期1年。（編輯：李亨山）1090414