南投老翁上山採筍失聯 癱軟竹林獲救

一名70多歲林姓老翁18日上山採筍子，中午應返家，但家人苦等不到，搜救隊上山尋找，晚間在竹林找到癱軟的老翁（左2）送醫救治。（消防局提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 109年4月19日

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）一名70多歲林姓老翁昨天上山採筍子打算加菜，中午應返家，但家人苦等不到，搜救隊上山尋找，晚間在老翁自家竹林找到人，疑因血糖過高不適導致無力癱軟，送醫救治幸無大礙。

南投縣政府消防局救災救護指揮科今天表示，昨天晚間接獲通報指稱，一名70多歲林姓老翁昨天一早到山上採筍子，中午應返家但音訊全無，家屬下午緊張地自行上山尋找，但直到傍晚都找不到人。家屬向竹山鎮民代表會求助，鎮代會主席林賜學再轉報消防局。

消防局表示，竹山分隊受理報案後，立即派員搜救，並群呼義消30人在竹山鎮中山路98號集結，擬定搜救計畫後，搜救隊分為兩組沿中山路98號後方產業道路往山上搜尋，但山區雜草叢生、地勢落差大且深夜視線昏暗不佳，增加搜救困難度。

消防局指出，搜救人員利用足跡搜索及分區地毯式搜尋，昨天晚間8時多在一處竹林尋獲林姓老翁，人員先評估老翁身體狀況，老翁意識尚清楚可應答，但氣息微弱、臉色蒼白，無明顯外傷，疑因血糖過高身體不適而無力癱軟，搜救人員當場先為老翁補充水分。

消防局表示，由於山區道路崎嶇陡峭難行，且距離平面道路約200公尺，搜救人員搬運老翁到平面道路，再由竹山分隊救護員評估及處置後，由救護車載往竹山秀傳醫院就醫。（編輯：黃世雅）1090419