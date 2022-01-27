中華電信員工涉內神通外鬼 檢調搜索漏夜訊問

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北27日電）中華電信林姓員工涉與林姓業者合謀，利用中華電信優惠方案取得手機牟利，導致中華電信有3529萬餘元呆帳。檢調今天展開搜索並約談2名被告，其中1人請回、1人漏夜訊問中。

新北地檢署晚間發布新聞稿表示，中華電信股份有限公司推企業購機免預繳費用優惠方案，其北區電信分公司新北營運處林姓員工涉與林姓業者合謀，申辦上百企業門號並取得上千支知名品牌手機後販售牟利，導致中華電信有新台幣3529萬4506元呆帳無法收回。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢方表示，新北檢黑金組檢察官黃筱文今天指揮內政部警政署刑事警察局，兵分多路前往林姓員工等人分別位於新北市中和區、宜蘭縣五結鄉的住所，及新北營運處搜索，另因手機已全數販售一空，目前仍在追查犯罪所得。

檢方表示，通知被告2人到案說明，其中1名林姓被告經檢察官訊問完畢後諭知請回，另名林姓被告正由檢察官訊問中，全案依詐欺罪嫌方向偵辦。（編輯：李錫璋）1110127