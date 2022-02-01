北市警返鄉彰化疑擦撞落跑 酒測值超標送辦[影]

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（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）北市警偵查小隊長蔡燦輝返鄉彰化駕車跨越雙黃線擦撞他車，紅燈右轉逃離現場，事後到案酒測值超標。雖然他辯稱是返家後「邊做菜邊飲酒」，全案已依公共危險罪嫌送辦。

這起北市偵查小隊長疑酒駕肇逃？經中央社記者向北市信義警分局求證，證實涉案人為信義分局偵查隊小隊長蔡燦輝，全案配合彰化地檢署、彰化縣警察局依法辦理，若有員警涉及違法，絕對嚴懲不貸追究責任；台北市長柯文哲稍早受訪表示，會依法行政，對於酒駕會嚴格管制，規則只要訂定就會依規則嚴格執行。

彰化縣警局北斗分局副分局長陳桂彬接受媒體聯訪指出，針對酒測值超標、肇事駛離現場、跨越雙黃線行為，依道路交通管理處罰條例開出3張罰單。其中，酒駕可處新台幣3萬元到12萬元，警方嚴格執法先開酒駕罰單，行為人後續若經司法程序證明無酒駕，可申訴撤銷；紅燈右轉部分待釐清；涉刑法公共危險罪嫌部分，昨天函送彰化地檢署偵辦。

信義分局透過訊息表示，蔡員昨天上午11時20分休假期間駕駛自小客車與另他車疑發生擦撞，當時蔡員未停留現場處置逕自離開。事後對方至彰化縣北斗警分局北斗派出所報案，經查肇事車輛車主為蔡妻，蔡燦輝中午12時30分陪妻子到派出所。

警方表示，蔡姓員警詢時坦承當時是本人駕車，但事故擦撞部分則聲稱「不知情」。對於後續經員警酒測值達1.03mg/L，但他否認酒駕，並表示稍早駕車外出掃墓，返家後邊做菜邊飲酒，以致體內有酒精反應，並非駕車前飲酒導致。

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另外，事故監視器畫面今天曝光，蔡燦輝當時駕車跨越雙黃線超越前車時，擦撞前車左車頭，稍微停頓後，闖紅燈右轉離去，受害車主欲追趕，最後因停等紅燈放棄。

蔡燦輝春節休假返鄉，昨天駕車行經彰化縣北斗鎮地政路，疑跨越雙黃線超車時，擦撞前車後逕行離去，受害駕駛事後向北斗警分局報案。經警方通知，蔡燦輝抵派出所說明並接受酒測，酒測值達1.03mg/L。（編輯：孫承武）1110201