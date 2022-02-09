彰化分署元宵節首度拍賣營造公司 底價1800萬

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（中央社記者吳哲豪彰化9日電）行政執行署彰化分署元宵節當天將首度拍賣甲級營造公司。這家公司是1人公司，資本額新台幣3800萬，拍賣底價1800萬元，得標者就可成為甲級營造公司老闆。

法務部行政執行署彰化分署今天發布新聞指出，這家公司是1人公司（全部公司股東只有1人），且已合法登記取得甲級營造公司證照。因此拍定人一旦取得全部公司股份，可順利登記為公司負責人，也可取得屬於公司的甲級營造證明資格。依目前規定，一旦取得甲級營照執照時，可承攬資本額10倍以內的工程，也就是這家公司可承攬3億8000萬以內的造價工程；而且所建築的建築物高度及地下室都不會受到限制。

彰化分署表示，這次是執行署有史以來第一次連同甲級營造牌照及營造公司一起拍賣案件。彰化分署主任行政執行官胡天賜說，民國105年1月，公司負責人陳女因病重將公司所有股份約1億元轉讓給丈夫洪男，由洪男擔任公司董事，陳女在轉讓股份後一週就過世。

胡天賜指出，洪男在妻子過世後，沒有將受讓公司資本額申報遺產，財政部中區國稅局北斗稽徵所發現洪男漏報遺產，依法核課遺產稅919萬2389元、罰鍰793萬8311元。但洪男遲未繳清欠稅，北斗稽徵所107年將全案移送彰化分署執行。

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彰化分署表示，由於這家公司「全部股份」就是這件遺產稅的執行標的，因此受案後立即查封屬於洪男名下所有股份，並以所有繼承人為擔保人而執行。這期間雖曾成功執行上百萬元，但仍不足清償欠稅，因此這次再度對他持有的營造公司全部股份進行拍賣程序。

配合COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，拍賣限採通訊投標方式，相關投標方式已公布在分署的臉書及官網上。有興趣當甲級營造公司老闆的民眾，可與彰化分署承辦股（戊股）電話聯繫（04-7269435＃153、124）。（編輯：孫承武）1110209