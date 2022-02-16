基隆警破獲賭場赫見2名警員 辯稱繳會錢和泡茶

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（中央社記者王朝鈺基隆16日電）基隆警方昨天破獲麻將賭場，逮捕負責人和賭客等，現場另有5人正在泡茶聊天，其中包含陳姓和黃姓警員，陳男供稱是來繳交會錢，黃男則稱是來泡茶，警方將依規定記過懲處。

警方今天表示，基隆市警察局第二分局接獲情資，中正路一處民宅3樓藏有麻將賭場，警方聲請搜索票獲准後，昨天下午1時許前往查緝，當場查獲1桌麻將桌共4名賭客和葉姓負責人，賭資新台幣4900元和抽頭金1200元，警方詢後將葉姓負責人依賭博罪移送法辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。

現場另有5人在客廳茶桌泡茶聊天，經清查後，其中包含50多歲的基隆市警局交通隊警員陳姓男子和及40多歲的基隆港務警察總隊偵查佐黃姓男子，且黃男當時仍在值勤中。

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陳男供稱是來繳交會錢並出示會單佐證，否認參與賭博；黃男則稱只是來泡茶，並無涉及賭博，雖2人辯詞與現場賭客和負責人供述大致相符，不過，由於涉足不妥當場所，陳男將予以記1小過。

基隆港務警察總隊發布新聞稿表示，經調查屬實立即召開考績會，因黃男行為嚴重影響警譽，決議依警察人員獎懲標準，給予記1大過，改調台北中隊制服警員，並列教育輔導人員等最嚴厲處分。（編輯：李錫璋）1110216