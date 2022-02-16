賽鴿協會涉簽賭不法金流逾20億 刑事局逮10人送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

陳姓男子等人組成北部賽鴿協會，涉嫌利用賽鴿讓賭客下注賭博，刑事局獲報循線拘提會長46歲陳男等10人到案，並查扣匯款單、存摺、插組紀錄表、賽程表等證物。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真 111年2月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中16日電）陳姓男子等人組成北部賽鴿協會，涉嫌利用賽鴿讓賭客下注賭博，1年經手不法金流逾新台幣20億元，刑事局獲報循線逮捕陳男等10人，訊問後依賭博等罪嫌送辦。

刑事局偵查第六大隊今天發布新聞稿指出，刑事局中部打擊犯罪中心日前接獲洗錢情資指出，新北市多名男子銀行帳號內有可疑金流交易，經警方多方追查發現，相關出入金流涉及北部賽鴿協會，且協會將收受款項轉成有價證券，意圖隱匿不法金流。

案經刑事局偵查第六大隊第五隊統計相關涉案銀行帳號，查出1年不法金流逾20億元，立即報請新北地檢署指揮，與台北市警察局刑警大隊、中正第一分局與台中市警察局刑警大隊等單位共組專案小組偵辦。

辦案人員查出，賽鴿協會會員逾300人，每季賽事參賽鴿數達1.2萬隻至1.4萬隻，插組下注方式分為「單隻組、雙隻組、參隻組、肆隻組、伍隻組、陸隻組」等，每注金額500元至數千元不等，每年賽事收受插組賭資均逾10億元以上。

警方於民國110年12月間，兵分多路前往新北市三重、蘆洲、八里及台北市北投區等處，拘提協會會長46歲陳男等10人到案，並查扣匯款單、存摺、插組紀錄表、賽程表等證物。

警方指出，專案小組偵辦期間，發現陳男等人獲報協會幹部遭警方查緝，立即將收受賭資進行移轉，意圖規避查扣，但警方仍迅速清查不法金流移轉去向，並由檢方同步執行帳戶凍結扣押，順利將不法金流2800餘萬元全數查扣。

警方全案訊問後，將陳男等10人依違反洗錢防制法、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1110216