槍毒藏國定古蹟祖宅旁 陳家後代遭警送辦

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（中央社記者劉建邦台北19日電）北市警今天指出，陳男涉販毒、擁槍自重，日前赴大同區國定古蹟附近住處逮人，搜出3把改造手槍等物。陳男為當地望族成員之一，曾把槍械、毒品藏古蹟祖宅旁違建遭逮送辦。

台北市警察局內湖分局發布新聞資料表示，日前接獲情資，綽號「阿長」59歲陳姓男子涉嫌在大台北地區販毒、擁槍自重，掌握線索埋伏多日，見時機成熟，赴陳男位於大同區延平北路4段附近住處搜索。

警方當場搜出3把改造手槍、1把改造手槍半成品、311顆各式子彈、1089包毒品咖啡包、海洛因、安非他命等物。

警方表示，陳姓男子為北市大同區國定古蹟陳悅記祖宅的陳氏家族成員之一，台北市警察局萬華分局去年8月間，曾查獲陳男涉嫌販賣槍械、藏匿毒品，並把槍械藏放古蹟旁違建，陳男遭逮後被移送檢方偵辦，檢方訊後依新台幣10萬元交保。

北市內湖警分局指出，陳姓男子疑為規避查緝，交保後仍把槍械與子彈及毒品藏放在祖宅附近住處內，日前接獲情資，前往搜索逮人。警詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌把人移送士林地檢署偵辦，檢方聲押獲准。

警方說，陳姓男子的哥哥曾因販毒、持有槍械遭逮捕移送法辦，陳男疑為接替哥哥生意，同樣在大台北地區販毒、擁槍自重。（編輯：李亨山）1110219