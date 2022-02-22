毒品買賣糾紛強押情侶凌虐84小時 6男遭送辦

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高雄警方指出，42歲葉姓男子與44歲呂姓男子有毒品買賣糾紛，葉男便以對方用4000元假鈔買毒為由，率眾強押呂男及其40歲女友囚禁凌虐，恐嚇取財現金及金飾，全案依妨害自由等罪將葉男等6人送辦。（高市刑大提供）中央社記者洪學廣傳真 111年2月22日

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄葉姓男子與呂姓男子有毒品買賣糾紛，他藉呂男持假鈔買毒強押其和女友囚禁凌虐84小時，期間更強迫呂男女友吞藥昏睡搶奪金飾，全案依妨害自由等罪將葉男等6人送辦。

高雄市政府警察局刑事警察大隊今天上午召開記者會說明，42歲葉男和44歲呂男有毒品買賣糾紛，因此便以對方用4000元假鈔買毒為由，率眾強押呂男及其40歲女友囚禁凌虐，恐嚇取財現金及金飾（價值約新台幣17萬元），並以棍棒、刀械、電擊棒毆打。

警方調查，囚禁期間因呂男女友害怕哭鬧，葉男等人還強迫她吞下不明藥丸昏睡，手段十分殘暴，且為規避警方查緝，囚禁期間還更換4處地點，直到84小時後才將呂男及女友釋放。另外，葉男涉嫌砸毀另名被害人自小客車，挨告後還憤而率眾持棍棒毆打，強迫對方和解撤告。

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刑大偵二隊、高市苓雅警分局獲報後共組專案小組，報請雄檢檢察官指揮偵辦，經數月跟監埋伏蒐證後，2月16日持高雄地方法院搜索票及雄檢核發拘票兵分多路同步執行，一舉查獲主嫌葉男及蔡姓、王姓、黃姓、花姓、張姓男子等6人到案。

當場查扣毒品安非他命0.67公克、刀子4把、手機4支等證物，全案依妨害自由、恐嚇取財、傷害、毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並提報為治平掃黑對象。（編輯：謝雅竹）1110222