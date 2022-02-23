刑事局北中南連破4處改槍工廠 逮5人送辦

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（中央社記者蘇木春台中23日電）刑事局中部打擊犯罪中心掌握全台多處非法改造槍彈工廠情資，日前循線前往新北、台中、高雄與彰化等地查緝，破獲4處槍彈工廠，逮捕涉案徐男等5人、查扣槍枝等，詢問後送辦。

刑事局偵查第六大隊今天發布新聞稿指出，警方日前獲報有犯罪集團改造槍枝情資，為避免非法槍彈流入市面及成為黑道幫派成員取得來源，運用大數據分析追查出新北市新莊區、板橋區，以及台中市東區、雲林縣崙背鄉及高雄市前鎮區等地有歹徒非法改造及持有槍枝。

案經刑事局偵查第六大隊第五隊偵辦蒐證完成後，立即與新北市警察局林口分局、台中市警察局（清水分局、大甲分局及第三分局），以及彰化縣警察局刑警大隊第二隊、高雄市警察局左營分局等單位共同執行查緝。

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辦案人員陸續在民國110年12月至今年2月間，於高雄、新北、台中與彰化等地，破獲4處改造槍彈工廠，逮捕36歲徐姓男子等5人，查扣土耳其製制式手槍2枝、非制式手槍4枝、模擬槍2枝、槍枝半成品2枝、子彈148顆與改槍器械等證物。

警方指出，其中涉案的徐男，因他案被判刑10年確定，應報到執行卻逃亡，法院已發布通緝。警方全案詢問後，將徐男等5人，依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送犯案所在地地檢署偵辦，徐男到案後也被依法發監執行。（編輯：卞金峰）1110223