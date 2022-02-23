西濱快彰化伸港段2大車碰撞1人傷 路段雙向封閉

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台61線彰化伸港路段23日晚間發生大型車輛碰撞事故，造成南、北雙向封閉，彰化縣消防局已派遣人車馳援，目前雙向交通大打結，用路人需從龍井或伸港匝道提前改道，事故漏夜排除中。（民眾提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 111年2月23日

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（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）1輛拖板車、1輛槽車今晚行經西濱快速公路彰化縣伸港鄉路段時發生碰撞事故，造成其中1名司機受傷，另1名駕駛無礙，事故也使此路段南北雙向封閉，公路總局、警方漏夜排除中。

省道台61線（西部濱海快速公路）指標163到164公里間、彰化縣伸港鄉路段今天晚間發生大型車輛嚴重碰撞事故，造成台61線南、北雙向封閉。彰化縣消防局獲報，派遣線西、鹿鳴、伸港、和美等分隊趕往搶救，目前雙向交通大打結，用路人需從龍井或伸港匝道提前改道，事故漏夜排除中。

根據現場影像及行經民眾表示，疑似拖板車先自撞，槽車來不及煞車再撞上。

彰化縣消防局指出，現場為1輛拖板車、1輛空槽車碰撞事故，拖板車駕駛受傷獲救，由民間救護車送往童綜合醫院救治，槽車駕駛則表明不需就醫。詳細事故原因，待警方釐清。（編輯：戴光育）1110223