台中大火6死 民代質疑市府未妥善協助家屬

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（中央社記者蘇木春、郝雪卿台中9日電）台中住宅大樓大火釀6死，死者家屬今天重回現場招魂，有民代質疑台中市府未給予死者家屬及受災戶適當協助；市府表示，社會局與法制局已連繫家屬，後續提供協助。

台中套房大樓大火造成6死6傷，6名死者分別為66歲廖女、42歲葉男、43歲廖男、64歲陳男、65歲許女與63歲張女，皆已在昨天全數確認身分，其中3名死者尚未完成死亡證明書開立，經台中地檢署聯繫家屬後，預計今天下午完成相關作業程序。

有3名死者家屬，今天上午前往案發地點進行招魂儀式，現場氣氛哀戚，另外有2名死者家屬，則是預計在今天下午進行招魂。

其中死者張女的女兒陳女，今天也到招魂現場，陳女的友人代為接受媒體聯訪時表示，陳女從小就被養父母領養，與生母的關係不密切，案發當天，陳女接到警方通知，疑似生母因火警身亡，詢問是否接受去氧核醣核酸（DNA）比對，經檢測後確認身分。

火警受災戶中，有高比例是低收入戶，台中市議員江肇國質疑，盧秀燕第一時間關心傷者，卻未給予死者家屬適當協助，且他接到受災戶陳情，市府提供的安置只到本月15日，受災戶大多經濟弱勢，財產又遭燒毀，不知如何找到棲身之處。

台中市政府發布新聞訊息表示，社會局在火警隔天，即掌握受災戶名單，並在2天內完成每一戶面訪，採一戶一社工、單一窗口服務，提供火災證明、證件申請、急難救助、租屋等相關資訊和資源連結。

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社會局表示，火警當晚，區公所即刻就近開設活動中心作為避難收容處所，後續結合民間旅館，提供臨時短期住宿安置，以災害發生日起算至多10日，共有31名受災戶接受安置。

另外，法制局也已成立專責窗口，提供受害者及家屬專案法律諮詢，法制局亦與財團法人犯罪被害人保護協會台中分會及法律扶助基金會台中分會合作，協助罹難者家屬及重傷受害者進行相關法律程序，並依被害者情況，適時轉介法扶基金會提供法律扶助。（編輯：陳仁華）1110309