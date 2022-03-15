桃園家樂福倉儲悶燒惡臭 仁美國中停課至3/16

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（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市政府教育局今天指出，受到楊梅家樂福倉儲悶燒惡臭影響，距離火場約500公尺的仁美國中自今天下午1時起到明天先行停課，並啟動線上教學；至於其他學校，暫時不受影響。

桃園市教育局下午發布新聞稿表示，受到昨天楊梅家樂福倉儲大火影響，且考量家樂福廠房內部仍在悶燒，消防局人員須破壞建築物才能進入處理，但餘火處理過程中將引發塑膠焦味惡臭，讓鄰近的仁美國中師生不適。

教育局指出，校方已通報，基於師生健康考量，決定自下午1時開始至明天先行停課，並即時啟動線上教學，後續是否持續停課，將會視火災現場處理狀況而定。

教育局表示，火場周邊幾所可能受到空污影響的學校，例如高榮國小、瑞埔國小、楊明國小、瑞梅國小、義興國小、平興國小、中平國小、平興國中、頭洲國小等校都回報目前空氣品質狀況還好，無需停課。

教育局指出，高榮國小等校已要求各班級門窗緊閉，並停止戶外活動等措施。（編輯：戴光育）1110315