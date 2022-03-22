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擱淺14天 貝里斯籍貨輪22日清晨順利拖離海岸

2022/3/22 09:55（3/22 10:31 更新）
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擱淺台東富岡港外的貝里斯籍貨輪（右），經船上貨櫃卸載後22日清晨順利拖離海岸；受困14天整個脫困包括拖吊船和大批吊車等費用，航港局將向業者求償。中央社記者盧太城台東攝 111年3月22日
擱淺台東富岡港外的貝里斯籍貨輪（右），經船上貨櫃卸載後22日清晨順利拖離海岸；受困14天整個脫困包括拖吊船和大批吊車等費用，航港局將向業者求償。中央社記者盧太城台東攝 111年3月22日
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（中央社記者盧太城台東縣22日電）擱淺台東富岡港外的貝里斯籍貨輪，經船上貨櫃卸載後今天清晨順利拖離海岸；受困14天救援花費約300萬美元，航港局將向業者求償。

3月3日從中國煙台港出航，預計前往印尼蘇拉威西Bahodopi的貝里斯籍貨輪，8日上午因舵機故障，又碰上東北季風，將船推到富岡港岸際擱淺。

船公司和航港局多次利用漲潮時試圖拖離，但因太重皆失敗；航港局和業者於是將船上貨櫃卸載，今天清晨順利將貨輪拖離海岸。整個脫困包括拖吊船和大批吊車費用估花費逾億元，所幸目前為止沒有漏油現象。

航港局副局長劉志鴻今天上午接受媒體聯訪表示，目前會先拖到高雄港修補和裝載，花費將近300萬美元，會向業者求償。

這艘貝里斯籍船名UNIPROFIT貨輪，長100公尺，寬19.2公尺，噸位6653公噸；載運雜貨、油料（重油331.7公噸、柴油56.3公噸），船上16人（中國籍11人、印尼籍5人）。（編輯：陳仁華）1110322

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