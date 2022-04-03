工人強拍裸照劫財泰籍應召女 二審重判7年2月

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（中央社記者劉世怡台北3日電）任姓工人被控設局約出泰籍女子性交易，卻動粗劫財、強拍裸照又強行猥褻，再報警誣指女方是防疫破口，一審判任男5年2月。二審認有4名同夥，改依加重強盜罪判任男7年2月。

二審台灣高等法院指出，在建築工地搭鷹架的任姓工人被控為滿足私慾，竟與沈姓、黃姓、杜姓男子等4人事前共謀，由任男藉性交易名義於110年6月間邀約女方見面，在付款新台幣2500元後，於房間內動粗，喝令交付財物，又起意猥褻並強行拍攝裸照。

二審指出，任男將強盜得款1萬1000元遞交房門外的杜男時，女方趁隙開門欲逃跑，任男狠踹女方全身多處。杜男取款後，迅速下樓將錢交給黃男，任男則以檢舉女方是防疫破口為由報警，藉以脫罪。

判決指出，女方經泰語翻譯，告知警方自己遭強盜、強制猥褻、拍攝裸照，警方查看任男手機查證，果真發現女方裸照。警方循線逮捕任男後，再陸續拘提到4名共犯。4名共犯於另案偵審中。

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一審依強盜罪，判任男5年2月，經上訴，二審認為本件是任男結夥4名共犯事先共同謀議強盜，4人均在案發現場附近把風，應計入本件強盜犯行的合夥人數。任男行為構成結夥3人以上強盜罪，原審依本刑較輕的強盜罪論罪不當。

二審指出，任男行徑不僅侵害女方財產權及性自主決定權，並造成女方嚴重身心傷害，考量任男犯後坦承犯行，態度尚可，日前依本刑7年以上的加重強盜罪，判任男7年2月，全案還可上訴。（編輯：張銘坤）1110403