老七佳石板屋火警燒毀一戶 多年保存完整族人不捨

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全台保存最完整的屏東老七佳石板屋聚落群，2日深夜驚傳火警，猛烈火勢燒毀1戶，所幸未延燒也沒有人員受傷。（屏東消防局提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月3日

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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）全台保存最完整的屏東老七佳石板屋聚落群，昨天深夜驚傳火警，猛烈火勢燒毀1戶，所幸未延燒也沒有人員受傷，保存多年的石板屋慘遭祝融之災，讓族人相當心疼不捨。

老七佳石板屋位於來義鄉與春日鄉交界處，是現在排灣族群保存最完整的石板屋部落。七佳村民從老七佳搬遷下山後，近年文化意識抬頭，部分七佳村民重新整建自己的家園，使得老七佳石板屋恢復昔日規模。

老七佳石板屋聚落文化協會理事長江美英告訴中央社記者，老七佳石板屋在民國98年取得文資身分為全台最大的傳統聚落群，目前有50棟。

春日鄉長柯自強向中央社記者表示，七佳村民搬離老七佳部落後，會定期、甚至每天返回部落整理自家石板屋，回到石板屋的第一件事情就是將爐灶起火，告知祖靈「我回來了」。

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柯自強說，石板屋慘遭祝融之災的鄭姓住戶昨天上山整理家務後，傍晚就下山，直到深夜鄰近的住戶發現石板屋起火了，趕緊通知鄭姓一家人，也請求消防隊支援。火滅之後，發現石板屋內部的房間、廚房幾乎燒毀一半，相當心疼，但起火原因有待進一步調查。

屏東縣政府消防局春日消防分隊長范立武接受媒體訪問指出，昨天晚間10時31分接獲春日鄉老七佳石板屋部落有火警發生，立即趕往現場進行布線灌救，今天凌晨3時01分完全將火勢熄滅。（編輯：謝雅竹）1110403

屏東春日鄉老七佳石板屋是全國唯一不經政府補助，還能保持舊有生活機能的石板屋群。（文化工作者張騰元提供）